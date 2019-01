Монфис се контузи и е под въпрос за Australian Open

Водещият френски тенисист Гаел Монфис отказа участие на турнира в Оукланд (Нова Зеландия) заради мускулна травма на бедрото. Монфис трябваше да започне в първия кръг утре срещу сънародника си Юго Юмбер, но заради болките ще пропусне надпреварата. Той беше заменен в основната схема от Пабло Куевас (Уругвай), "щастлив губещ" от квалификациите.

.@Gael_Monfils has unfortunately withdrawn from the 2019 ASB Classic due to an injury in his leg. He will be replaced by lucky loser, @PabloCuevas22 pic.twitter.com/SwsltH7EZs