Коди Гарбрандт се завръща в клетката на UFC 235

Бившият шампион в категория петел на UFC Коди Гарбрандт се завръща в клетката на 2-ри март в Невада. Той ще се изправи срещу Педро Муньос на събитието UFC 235. Коди загуби два пъти с нокаут срещу Ти Джей Дилашоу и изпадна в депресия за няколко месеца, но явно е възстановен и мотивиран отново да влезе в победния път. Той е с рекорд 11-2 в ММА и има 9 победи с нокаут.

Неговият опонент Муньос също е бивш шампион на организацията RFA в категория петел и е успях да спечели 6 от последните си 7 битки. Той е в серия от 2 поредни победи и за последно нокаутира Брайън Карауей през ноември. UFC 235 ще бъде оглавено от Джон Джоунс и Антъни Смит, а в подглавната битка ще се бият Тайрон Уудли и Камару Усман. До момента това събитие има 2 битки за титла и в него ще участват 3-ма бивши шампиони:

Time to get it !! https://t.co/Yx2ZWXLwDt