Браим Диас на "Бернабеу": Нямаше как да ида в по-добър отбор

Новият полузащитник на Реал Мадрид Браим Диас увери, че изобщо не е искал да ходи в друг клуб, след като е разбрал за интереса на испанския колос. Тийнейджърът идва от Манчестър Сити , след като отказа да подпише нов договор с английския клуб. При Джосеп Гуардиола той беше резерва, но е оптимист, че го очаква светло бъдеще на “ Сантиаго Бернабеу ”.

