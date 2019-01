Боец в категория перо предизвика Джон Джоунс

Александър Волкановски е сред топ претендентите за титлата в категория перо в UFC и е с впечатляващ рекорд от 19-1 в ММА, като не е губил от 6 години и е в серия от 16 поредни победи. Той успя да нокаутира Чад Мендес преди седмица и акциите му се покачиха сериозно. Волкановски може и да се състезава в категория перо, но не винаги е бил толкова лек. Той е играл ръгби преди години и е бил 97 килограма. Той реши шеговито или може би не, да предизвика Джон Джоунс:

@JonnyBones I’m coming for that belt!! Ever wondered what a featherweight would look like fighting at light heavyweight? #fathead @ufc pic.twitter.com/BXsU1ekBZT