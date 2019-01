Англия Фабрегас се разбра с Монако 07 януари 2019 | 13:59 - Обновена 0 0 0 0 1 Полузащитникът на Челси Сеск Фабрегас ще подпише договор с Монако за 2,5 години, съобщи Екип". Играчът и агентът му Дарън Дейн са провели финални разговори с вицепрезидента на Монако Вадим Василиев и са уточнили детайлите по личния договор на Фабрегас. Остава да се договори и компенсацията, която Челси ще получи. Лондончани настояват за 12 милиона евро за правата на играча, чийто договор с Челси изтича в края на сезона. Thierry Henry in today's AS Monaco press conference: "Since I left Arsenal, I have been speaking with Cesc (Fabregas) every 2 or 3 days." — Get French Football News (@GFFN) January 7, 2019

