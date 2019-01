Australian Open със специален видео профил на Григор Димитров

Официалният канал на Australian Open в YouTube е подготвил специални видеа тип “профил на играча” преди предстоящото издание на първия тенис турнир от “Големия шлем” за годината.

Във видео визитката на Григор Димитров са включени кадри от вълнуващия му осминафинален сблъсък миналия сезон с Ник Кирьос, който бе сред шедьоврите на турнира. Българинът надделя със 7:6(3), 7:6(4), 4:6, 7:6(4) и постигна третата си победа в четвъртия двубой срещу този съперник, от когото малко по-рано бе загубил полуфинала в Бризбън.

