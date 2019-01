Стартира рали Дакар 2019! (вижте всичко най-важно)

Най-трудното състезание за човек и машина – рали Дакар 2019 започва днес с първия етап от столицата на Перу – Лима до Писко. Общо 541 състезатели и 334 машини, от които 137 мотоциклета, 26 АТВ машини, 130 автомобила и 41 камиона ще се наредят на старта на 41-вото издание на рали Дакар след техническа и административна проверка. Преди самия старт всички екипажи отпразнуваха старта на любимото си състезание с церемония в Лима пред многобройните фенове.

Тази година за първи път в историята на рали маратона той ще бъде проведен само в една страна – Перу, след като Чили, Еквадор и Боливия се отказаха от евентуално домакинство по финансови причини. Етапите ще бъдат десет, като състезателите ще вземат глътка въздух на 12 януари в Арекипа, когато е насрочен деня за почивка.

Новост в регламента е възможността състезателите с автомобили и камиони, които се откажат в първата седмица от надпреварата, да се завърнат в рали рейда през втората и да имат собствено класиране, така че да не се обърква стартовият ред.

Сред стартовите имена фигурират тези на 13-кратния победител на рали Дакар – Стефан Петерханзел и на миналогодишния победител Карлос Сайнц, които ще управляват Mini, на деветкратния рали шампион Себастиен Льоб с частния отбор PH Sport и Peugeot 3008DKR и основната им конкуренция в лицето на Toyota и Насър Ал-Атия.

