Сидни и Бризбейн домакинстват на новия турнир за Купата на ATP

Сидни и Брезбейн спечелиха домакинството на новия турнир за Купата на ATP, който стартира през януари догодина. Предстои да бъде обявен още един град в Австралия, в който ще се играят мачове от турнира.

The ATP Cup will head to Sydney and Brisbane in 2020 as part of a new vision for Australian summer. https://t.co/LU2tmB7gnx