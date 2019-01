Макгрегър също иска да се бие с Насукава в Япония

В неделя вечерта бившият шампион в две категории на UFC използва социалните медии за да поиска двубой срещу 20-годишния японския кикбоксьор Теншин Насукава.



"Искам да отида в Токио, за да се изправя срещу Теншин Насукава в ММА мач. Преди лятото Моля организирайте го в най-скоро време. Искрено ваш, шампионът.” пише Макгрегър в Twitter.

I wish to go to Tokyo to face Tenshin Nasukawa in a Mixed Martial Arts exhibition bout.

Before this summer.

Please arrange this, this instant.

Yours sincerely

The champ champ. @ufc @ParadigmSM