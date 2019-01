ММА ММА боец бе поразен от брутална контузия снощи 06 януари 2019 | 21:54 0 0 0 0 0



Можете да видите ужасяващата контузия във видеото тук: OMG NO! NO! Chris Williams NO!!! NO!!! OH DEAR LORD! NO! #RiteofPassage6 #AKAFights #MMA #Fights #Fighting #TKO #LEGinjury pic.twitter.com/p9SZ93wqz8 — wildmatt (@wildmatt) January 6, 2019 Когато тази контрузия се случи на Андерсън Силва целият свят видя какво е възможно да се случи при блокиране на удара, дори и при опитен боец като "Паяка".



Силва се възстанови напълно и оттогава насам има четири ММА срещи.



