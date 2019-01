Германия Алекс Майер се върна към корените си 06 януари 2019 | 20:47 - Обновена 0 0 0 0 0



Ветеранът започна подготовка с хамбургския тим и ще помага на култовия отбор в битката за промоцоия в Бундеслигата. Към момента Санкт Паули е на трета позиция в класирането на Втора Бундеслига с 34 точки, изоставайки с две от втория

Full details on the signing of Alex #Meier can be found here https://t.co/KW5lAb4HYw #fcsp pic.twitter.com/anC6QczDaF — FC St. Pauli English (@fcstpauli_EN) January 6, 2019

“В лицето на Алекс Майер взимаме играч, който може да запълни липсата, появила се след контузията на Хенк Веерман. Алекс напълно отговаря на изискванията ни, а освен това вече е играл за Санкт Паули, така че завръщането му е страхотна новина”, коментира сделката спортния директор Уве Стьовер.



“Направих професионалния си дебют тук. Не съм спирал да следя какво се случва с отбора. Искам да помогна за постигане на поставените цели и въобще не се притеснявам, че подписах краткораен договор”, заяви самият футболист.



Обстановката във Втора Бундеслига не е чужда на Майер - той има три сезона във втория ешелон на немския футбол, в които е реализирал 33 гола в 89 мача, а 7 от попаденията са за Санкт Паули. През сезон 2011/2012 “Футболния Бог” стана голмайстор на първенството с екипа на Айнтрахт, а през сезон 2014/2015 повтори това, но вече в елита на страната.

FC St. Pauli have responded to the long-term loss of Henk #Veerman to injury by signing a new striker in Alexander #Meier. The 35-year-old front man has put pen to paper on a performance-related deal that will run until 30 June 2019. #fcsp pic.twitter.com/mfux7eSnNd — FC St. Pauli English (@fcstpauli_EN) January 6, 2019

