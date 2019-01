Милуол изхвърли Хъл след късна драма, Барнет шокира Шефилд Юнайтед

Милуол изхвърли Хъл Сити в третия кръг за Купата на Англия след изключително драматично развитие на срещата, което е изцяло в стилистиката на турнира, известен със стоите изненади. “Тигрите” поведоха чрез Йон Торал в 52-ата минута, когато топката му бе подадена от Нуха Дико. Срещата бе обърната на 180 градуса от резервата Шейн Фъргюсън, който отбеляза от близко разстояние в 82-ата минута. Всичко бе решено само пет минути по-късно, когато Фъргюсън повтори същото упражнение отново с левия си крак. Този път той прати топката в мрежата от фаул от десния ъгъл на наказателното поле, който бе отсъден за нарушение на Ондрей Мажуч срещу Райън Леонард.

