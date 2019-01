Зимни спортове Йоханес Клаебо спечели веригата "Тур дьо ски" (видео) 06 януари 2019 | 17:48 - Обновена 0 0 0 0 0

Johannes Høsflot Klæbo is the king of #AlpeCermis

Sergey Ustiogov

Simen Hegstad Krüger #fiemme #tourdeski #FinalClimb pic.twitter.com/zNOA3KnPaS — Fiemme Ski World Cup (@fiemmeworldcup) January 6, 2019

Клаебо, който е трикратен олимпийски шампион, финишира първи в днешния старт с време 32:51.3 минути, а втори остана руснакът Сергей Устюгов с изоставане от 16,7 секунди. Трети е Симен Крюгер от Норвегия на 48,8 секунди след победителя.



Победата на Клаебо е негова пета етапна във веригата този сезон и той спечели надпреварата за първи път в кариерата си с общо време от 3:07:59.4 часа.



Втори в крайното подреждане за "Тур дьо ски" завърши Устюгов на 16,7 секунди, а Крюгер допълни тройката във веригата на 48,8 секунди след победителя.

This is the Top 11 of #tourdeski Overall Standing Men after 9.0 km pursuit.

A great day for Team Norway. Klaebo & Krueger stood on the podium & 3 skiers were in the Top 11.

A good day for Team Russia. Ustiugov took 2nd & 4 skiers went into the Top 11. pic.twitter.com/Us6OYxQtNE — (@NiwakaFerreris) January 6, 2019

Четирикратният шампион и защитаващ титлата си от миналия сезон Дарио Колоня (Швейцария) нямаше шансове за пети трофей от веригата и дори не стартира в днешното състезание.

Klaebo at the flower ceremony of #tourdeski. Gratulerer, Johannes! Keep going! :) #FISCrossCountry pic.twitter.com/0sYcYdgLXQ — (@NiwakaFerreris) January 6, 2019

