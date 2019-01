Кристъл Палас иска бивш нападател на Тотнъм

Кристъл Палас ще опита да привлече бившия нападател на Тотнъм и настоящ на Олимпик Марсилия - Клинтън Н'Жие, съобщава "Дейли Мейл". Той е в трансферната листа на френския тим и англичаните могат да го привлекат под наем с опция за закупуване, но Палас има и съперници в преследването на тази сделка. Това са Бърнли, Нюкасъл и Кардиф.

Newcastle join race to sign former Tottenham forward Clinton N'Jie on loan from Marseille https://t.co/ykmdFXLvjh pic.twitter.com/MaqlqJdLV9