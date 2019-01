Погба не замина с Ман Юнайтед за Дубай

Отборът на Манчестър Юнайтед замина на подготвителен лагер в Дубай, където ще се готви за предстоящия мач с Тотнъм от 22-рия кръг на Висшата лига. Плеймейкърът Пол Погба обаче не отпътува със съотборниците си заради контузията, която получи в мача с Нюкасъл в средата на тази седмица, съобщава сайтът на "червените дяволи".

Here's why @PaulPogba did not travel with the squad to Dubai on Saturday #MUFC