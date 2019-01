Зимни спортове Ингвилд Флугстад Йостберг спечели веригата "Тур дьо ски" (видео) 06 януари 2019 | 15:30 - Обновена 0 0 0 0 0 Норвежката Ингвилд Флугстад Йостберг спечели 13-ото издание на веригата от състезания по ски бягане "Тур дьо ски" с общо време от 2:30:31.2 часа. В днешния седми и последен етап във Вал ди Фиеме (Италия) Йостберг спечели 9-километровото преследване в свободен стил с време 35:15.0 минути. Норвежката стартира с преднина от почти минута пред втората Наталия Непряева, но по стръмното изкачване преди финала успя да я увеличи до цели 2:42.0 минути. Рускинята изглеждаше изтощена в последните метри, но все пак успя да запази втората си позиция, а трета завърши финландката Криста Пармакоски на 2:55.9 минути. Ingvild Flugstad Østberg wins the mass start in Oberstdorf where Norway, Russia and Finland had very good skis, while USA and Sweden had big problems https://t.co/nxEGu4Zwdm pic.twitter.com/njFqrnHlN7 — Skisport365.com (@skisport365) January 2, 2019 Рускините Анастасия Седова, Юлия Белорукова и американката Джесика Дигинс довършиха челната шестица в днешния старт, като заради формата на състезанието тя повтори напълно и крайното класиране в "Тур дьо ски". За Йостберг това е първи успех в общото подреждане във веригата, като през 2016 и 2018 година тя оставаше втора след Терезе Йохауг и Хайди Венг съответно. Защитаващата титлата си Венг остана едва седма с 6:49.3 минути изоставане. С победата си в "Тур дьо ски" Йостберг изкова убедителен аванс на върха в подреждането за Световната купа по ски бягане. Норвежката взе 400 точки и вече има общо 1152. Втора е Пармакоски с 883, а само на 2 точки зад финландката е Непряева с 881. Четвъртото място с 680 точки е за Белорукова, пета е Дигинс с 601 точки, а норвежката Терезе Йохауг, която водеше преди началото на "Тур дьо ски", но не взе участие в нито едно състезание от веригата, е шеста с 600 точки. В класирането за Малката световна купа в дистанционни стартова първото място отново е за Йостберг с 522 точки, следвана от Пармакоски с 414 и Йохауг с 400. The queens of Alpe Cermis!



Ingvild Flugstad Østberg

Natalia Nepryaeva

Krista Pärmäkoski #fiscrosscountry #tourdeski pic.twitter.com/O687JE891J — FIS Cross-Country (@FISCrossCountry) January 6, 2019

