Миньоле: Не ми е лесно, но Алисон е специален

Симон Миньоле е в ситуация, която самият той определя като "не лесна". Белгийският вратар на Ливърпул е резерва на твърдия титуляр Алисон Бекер, но самият той вижда на какво е способен бразилецът и приема треньорското решение.

"Разбира се, че не е лесно. Говорил съм и преди за това - определено не е нещо, което искам, но отборът върви добре и аз помагам с каквото мога. В момента съм втори избор след Алисон, който е наистина много добър вратар. Може би дори е сред петимата най-добри в света, ако не и най-добрият, така че аз мога само да приема ситуацията", каза Миньоле.

Jürgen Klopp has confirmed that Simon Mignolet will start against @Wolves on Monday night.



More #FACup team selection news https://t.co/YZhbXmPXHf