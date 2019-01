Ливърпул отпраща още един нападател

Нападателят на Ливърпул Дивок Ориги може да премине във Фулъм през зимния трансферен прозорец. Според информация на вестник "Мирър", интерес към 23-годишния белгиец има Фулъм. Лично мениджърът на Фулъм Клаудио Раниери е поискал в състава си Ориги, като ръководството на клуба е готово да плати 15 милиона паунда за трансфера.

EXCLUSIVE: Fulham eyeing Liverpool’s Divock Origi and are prepared to pay £15m | @reluctantnicko https://t.co/VnyvXliWuo pic.twitter.com/23Cn2wAkek