Нишикори прекъсна черната си серия и грабна титлата в Бризбейн

Японецът Кей Нишикори спечели турнира на твърди кортове в Бризбейн (Австралия). Поставеният под номер 2 Нишикори победи четвъртия в схемата Даниил Медведев с 6:4, 3:6, 6:2 и прекъсна серия от девет поредни загуби на финал в Тура на ATP от февруари 2016 година, когато за последно триумфира в Мемфис (САЩ).

