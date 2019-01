Англия Бивш английски национал премина медицински прегледи в Рейнджърс 06 януари 2019 | 12:58 0 0 0 0 2 Бившият английски национал Джърмейн Дефоу премина медицински изследвания в Манчестър преди финализирането на трансфера си в шотландския футболен гранд Рейнджърс, съобщи "Скай спортс". 36-годишният нападател вече договори личните си условия и ще бъде преотстъпен на "Айброкс" за следващите 18 месеца от клуба от Висшата лига Борнемут. Дефоу се очаква да се присъедини към Рейнджърс в понеделник в Тенерифе, където "сините" от Глазгоу ще направят кратка подготовка по време на 4-седмичната зимна пауза в шампионата. SKY SOURCES: Jermain Defoe completes medical at Rangers and expected to join up with squad in Tenerife on Monday. #SSN pic.twitter.com/lzdWrQD9xo — Sky Sports News (@SkySportsNews) January 6, 2019 Мениджърът на шотландците Стивън Джерард се надява да успее да привлече и капитана на северноирландския национален отбор Стивън Дейвис от Саутхямптън. Дейвис има желание да се завърне в Рейнджърс, с който стана три пъти шампион за четири сезона от 2007 до 2011 година, след като през настоящата кампания загуби мястото си сред титулярите на "Сейнт Мерис". #RangersFC are today delighted to confirm that the Club has signed pre-contract agreements with Glen Kamara and Jordan Jones: https://t.co/Af62eOBPNP pic.twitter.com/Q62eM7tGl6 — Rangers Football Club (@RangersFC) January 5, 2019 0 0 0 0 2 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 410

