Плишкова спечели за втори път титлата в Бризбейн

Бившата номер 1 в света Каролина Плишкова спечели турнира по тенис на твърди кортове в Бризбейн (Австралия) с награден фонд 1 милион долара. Втората в схемата Плишкова надделя на финала над украинката Леся Цуренко с 4:6, 7:5, 6:2 след 2:12 часа игра. Цуренко взе първия сет с решителен брейк в седмия гейм. Във втората част тя на два пъти повеждаше с пробив, като при 5:4 сервираше за мача, но в този ключов момент Плишкова направи поредица от 11 безответни точки, което й помогна за стигне до обрат в сета, за да изравни.

Karolina Pliskova takes home the 1st Premier title of the 2019 season, coms back to beat Lesia Tsurenko 46 75 62 to win her 2nd @BrisbaneTennis title.



Tsurenko served for the match but got tight, Pliskova won 14 of the last 15 points of the 2nd set, and closed out the win.