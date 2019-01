Гьоргес спря серията на Андрееску и защити титлата си в Оукланд

Германката Юлия Гьоргес защити титлата си на турнира по тенис на твърди кортове в Оукланд (Нова Зеландия) с награден фонд 250 хиляди долара. Поставената под номер 2 Гьоргес надделя над 18-годишната канадска квалификантка Бианка Андрееску след обрат на финала с 2:6, 7:5, 6:1. Тийнейджърката, която за първи път игра за трофей в състезание на WTA, започна устремно и поведе с 4:0 по пътя си към успеха в първия сет.

CONGRATULATIONS @juliagoerges!! She has defended her title here at the 2019 ASB Classic pic.twitter.com/s5FTV5qQex