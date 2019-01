Зимни спортове Сан Хосе сложи край на серията на Тампа Бей от 16 поредни мача с точка 06 януари 2019 | 10:54 0 0 0 0 0 Сан Хосе се наложи гостуващия Тампа Бей с 5:2 и сложи край на серията от 16 поредни мача без поражение в редовното време на лидера в Националната хокейна лига. Ивандър Кейн се разписа два пъти, а Брент Бърнс допринесе с три асистенции. Лоугън Кутюр, Джо Павелски и Лукаш Радил също вкараха, а вратарят Мартин Джоунс завърши със 17 спасявания. Sliding another 2 points up the standings like



Виктор Хедман и Михаил Сергачов се разписаха за гостите, които имаха 15 победи в серията си, но продължават да водят убедително в класирането с 66 точки, с 10 точки аванс пред втория Торонто, който тази нощ разгроми гостуващия Ванкувър с 5:0. Майкъл Хъчинсън спаси всичките 28 удара в канадското дерби и записа първи "шътаут" от повече от две години, а Остън Матюс се отличи с гол и две асистенции. Джон Таварес, Андреас Йонсон и Тревър Муур също вкараха за Торонто. Ню Йорк Айлъндърс постигна шеста поредна победа след 4:3 в залата на Сейнт Луис. Джордън Еберле и Джони Бойчук вкараха в разстояние на 11 секунди в третия период, а Андерс Лий и Март Мартин също се разписаха за гостите. Вратарят Робин Ленър отрази 29 шайби. Брейдън Шен, Зак Санфорд и Райън О'Райли реализираха за домакините, които загубиха за трети път в последните си четири двубоя. 6 STRAIGHT WINS! #YesYesYes pic.twitter.com/lqqKYawG2R — New York Islanders (@NYIslanders) January 6, 2019

