Старото куче Крауч спаси Стоук срещу слабак от трета дивизия

37-годишният ветеран влезе като резерва в 74-ата минута, когато Гари Роует направи всичките си три смени, а само 240 секунди по-късно Крауч възстанови равенството, отбелязвайки от непосредствена близост за 1:1. За бившият национал на Англия това бе втори гол за сезона, след като по-рано през кампанията той реализира веднъж и в двубой за първенство.

FT: It ends 1-1 at Montgomery Waters Meadow, City and @shrewsweb will meet in a replay at the bet365 Stadium.



(1-1) #SCFC pic.twitter.com/xkunYe6zni — Stoke City FC (@stokecity) January 5, 2019

Домакините бяха повели в резултата в продължението на първото полувреме, когато получиха правото да изпълнят дузпа след нарушение срещу Аарън Амади Холоуей. Оливър Норбърн реализира от бялата точка, но в последствие той и съотборниците му не успяха да удържат лидерството до последния съдийски сигнал.

What a feeling when that penalty went in! #Salop pic.twitter.com/fjbnKDisBm — Shrewsbury Town FC (@shrewsweb) January 5, 2019

С днешното равенство Стоук прекъсна създалата се през последните два сезона тенденция винаги да отпада в третия кръг на този турнир, като и в двата случая това се случваше срещу съперник от по-ниска дивизия. Шрюзбъри пък продължи серията си от мачове у дома без загуба на същия етап от ФА Къп - за последно Таун са били елиминирани у дома през 1989 година.



Ответната среща ще се изиграе на "



