Тенис Федерер отнесе Зверев (видео) 05 януари 2019 | 11:53 - Обновена 0 0 0 0 0 Носителят на рекордните 20 титли от “Големия шлем” Роджър Федерер даде аванс на Швейцария във финала с Германия на турнира за смесени отбори “Хопман Къп” в Пърт (Австралия). 37-годишният Федерер се наложи над 21-годишния Александър Зверев с 6:4, 6:2 за час и 12 минути. Финалът е повторение на миналогодишния спор за трофея, когато Швейцария надделя над Германия. При дамите в момента Анжелик Кербер играе с Белинда Бенчич. Победа на Бенчич ще означава и краен успех за Швейцария, а ако Кербер изравни резултата на 1:1 победи, то решаващ ще бъде двубоят на смесени двойки. In Australia, @rogerfederer has now won 22 singles matches in a row.



A remarkable achievement @Channel9 @9Gem | #HopmanCup pic.twitter.com/kftY6IdaVm — Hopman Cup (@hopmancup) 5 януари 2019 г. Федерер (№3 в света) и Зверев (№4 в света) печелеха лесно подаванията си в първите седем гейма, но при 4:3 за швейцареца пред ветерана се откри първата възможност за пробив в мача. С отлична атака и перфектно воле на мрежата Зверев отрази брейкпойнта и се пребори за 4:4, но малко след това младият германец трябваше да сервира за оставане в сета при 4:5. Федерер отново притисна противника си и се сдоби с два поредни сетбола при 15:40. Още при първия Зверев изпрати бекхенд в мрежата и Федерер взе първата част, в която загуби само две точки на свой сервис, като първите си три подавания взе на нула. Федерер, шампион на Australian Open за 2017 и 2018 година, вече е с 22 поредни победи на сингъл на австралийска земя.



The stats show Roger Federer at his finest ... a winner over Zverev in the men's singles to give Switzerland a 1-0 advantage in the final. #HopmanCup pic.twitter.com/8Z8OyXSQfu — Hopman Cup (@hopmancup) 5 януари 2019 г. Опитният швейцарец използва по най-добрия начин момента и набързо поведе с 3:0 във втория сет. В целия мач Федерер не даде нито точка за пробив на съперника си, а при 5:2 отново спечели подаването на Зверев и двубоят приключи.

The benchmark of tennis.



Team Switzerland leads 1-0.@rogerfederer #HopmanCup pic.twitter.com/R43aDZZNJb — Hopman Cup (@hopmancup) 5 януари 2019 г. Миналата година Федерер надигра Зверев в Пърт с 6:7 (4), 6:0, 6:2, а в официалната статистика резултатът в преките двубои помежду им е равен - 3:3. Федерер (№3 в света) и Зверев (№4 в света) печелеха лесно подаванията си в първите седем гейма, но при 4:3 за швейцареца пред ветерана се откри първата възможност за пробив в мача. С отлична атака и перфектно воле на мрежата Зверев отрази брейкпойнта и се пребори за 4:4, но малко след това младият германец трябваше да сервира за оставане в сета при 4:5. Федерер отново притисна противника си и се сдоби с два поредни сетбола при 15:40. Още при първия Зверев изпрати бекхенд в мрежата и Федерер взе първата част, в която загуби само две точки на свой сервис, като първите си три подавания взе на нула. Федерер, шампион на Australian Open за 2017 и 2018 година, вече е с 22 поредни победи на сингъл на австралийска земя.Опитният швейцарец използва по най-добрия начин момента и набързо поведе с 3:0 във втория сет. В целия мач Федерер не даде нито точка за пробив на съперника си, а при 5:2 отново спечели подаването на Зверев и двубоят приключи.Миналата година Федерер надигра Зверев в Пърт с 6:7 (4), 6:0, 6:2, а в официалната статистика резултатът в преките двубои помежду им е равен - 3:3.

Още по темата

0 0 0 0 0 БОЯН ЧУЛКОВ редактор - отдел "Футбол" и "Спорт" Прочетена 1502

1