Бокс Дилиън Уайт призна: Джошуа ще се бие с Милър 05 януари 2019 | 11:23 0 0 0 0 0 Дилиън Уайт се изпусна кой ще бъде следващият съперник на Антъни Джошуа. Коравият лондончанин се надяваше именно той да бъде съперник на световния шампион за следващата битка през април. "Joshua fighting Whyte or Chisora is poor! The Hearns look at him as their cash cow."



"The British fans want that fight! Let's find out who is the best!"@frankwarren_tv definitely wants @Tyson_Fury @anthonyfjoshua to happen pic.twitter.com/SOoV8kI7BV — Boxing on BT Sport (@BTSportBoxing) December 8, 2018 „Не знам какво се случва – сподели Уайт. – Мислех, че някой ще се свърже с мен. Не съм се виждал с Еди Хърн вече втора седмица. Няма да имам достатъчно време да се подготвя за мач с Джошуа. Трябва да съм наясно какво ще се случва. Слуховете са, че Джошуа ще се бие в следващия си мач в САЩ. Негов съперник ще бъде Джарел Милър, а двубоят ще е в „Медисън Скуеър Гардън“.“

Още по темата

0 0 0 0 0 КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ редактор - отдел "Спорт" Прочетена 1313 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1