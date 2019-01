Кормие има сили за още три мача

Треньорът на Даниел Кормие – Хавиер Мендес разкри, че настоящият шампион на UFC в тежка категория има сили за още три мача в организацията. През последните две години американската суперзвезда на няколко пъти обяви, че кариерата му е към своя край.

Daniel Cormier is the kind of champion that makes you read between the lines https://t.co/17HO07R5Oq via @MMAFighting