Нунес поиска две години подготовка за реванш със Сайбрг

Новата шампионка на UFC в категория перо Аманда Нунес (Браз) поиска цели две години, за да даде реванш на своята сънародничка Крис Сайборг. Двете южноамериканки се срещнаха в последната галавечер на организацията за 2018-а г. Нунес спечели с нокаут само за минута и стана първата жена, която едновременно е шампионка на UFC в две категории.

Amanda Nunes just knocked out Cris Cyborg in less than a minute!