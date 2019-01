Тенис Този път Джокович не се измъкна! (видео) 04 януари 2019 | 20:17 - Обновена 0 0 0 3 5



Джокович загуби по сет и в предишните си два мача. Срещу унгареца Мартон Фуксовикс и грузинеца Николоз Басилашвили обаче Ноле загуби първите сетове и после направи обрати. Сега 31-годишният сърбин взе първата част, но след 2 часа и 35 минути игра трябваше да преклони глава пред Баутиста Агут, който се очаква да бъде сред участниците на “София Оупън” през февруари.



За разлика от предишните си две срещи, днес Джокович започна силно. Той спечели още първото подаване на съперника си в мача и поведе с 3:0. Джокович не даде нито една точка за пробив на испанеца в първата част и затвори сета с 6:3.

LEVEL: RAISED



Superb from @BautistaAgut #QatarTennis pic.twitter.com/eN2Xpao78o — Tennis TV (@TennisTV) January 4, 2019 Във втората част световният №1 първо спаси 2 поредни брейкпойнта в четвъртия гейм, а после проби за 4:3 на нула и изглеждаше близо до победата. В тези минути обаче Баутиста Агут се разигра и успя да напарви рибрейк за 4:4. Джокович се изнерви и дори изкара яда си на ракетата. Носителят на 14 титли от “Големия шлем” все пак не спря да се бори и отрази сетбол в 10-ия гейм, изравнявайки за 5:5. Сърбинът заличи още 2 сетбола в 12-ия гейм и се добра до тайбрек, който бе много равностоен и вървеше точка за точка. Първият минипробив бе за Баутиста Агут, при това във възлов момент - за 6:5. Джокович веднага върна минипробива, изравнявайки за 6:6, но следващите две точки бяха спечелени от испанеца и това означаваше трети сет.

Robertooo @BautistaAgut shocks No.1 Djokovic 3-6 7-6(6) 6-4 to advance to the Doha final!#QatarTennis pic.twitter.com/TQdmOfW3eQ — Tennis TV (@TennisTV) January 4, 2019 В решаващата трета част Баутиста Агут проби още на старта и поведе с 2:0. Джокович така и не успя да върне пробива и трябваше да се примири с първата си загуба за 2019 година. Баутиста Агут пък се поздрави с втора победа срещу Джокович, от когото има и 7 поражения в кариерата си. Днес испанецът сложи край на серията на Джокович от 13 поредни победи в Доха. Световният №1 Новак Джокович отпадна на полуфиналите на турнира в Доха от категория ATP 250. Шампионът от 2016 и 2017 година загуби от поставения под №7 испанец Роберто Баутиста Агут с 6:3, 6:7 (6), 4:6. На финала Баутиста Агут ще срещне участващия с "уайлд кард" Томаш Бердих (Чехия) или №4 в схемата Марко Чекинато (Италия).Джокович загуби по сет и в предишните си два мача. Срещу унгареца Мартон Фуксовикс и грузинеца Николоз Басилашвили обаче Ноле загуби първите сетове и после направи обрати. Сега 31-годишният сърбин взе първата част, но след 2 часа и 35 минути игра трябваше да преклони глава пред Баутиста Агут, който се очаква да бъде сред участниците на “София Оупън” през февруари.За разлика от предишните си две срещи, днес Джокович започна силно. Той спечели още първото подаване на съперника си в мача и поведе с 3:0. Джокович не даде нито една точка за пробив на испанеца в първата част и затвори сета с 6:3.Във втората част световният №1 първо спаси 2 поредни брейкпойнта в четвъртия гейм, а после проби за 4:3 на нула и изглеждаше близо до победата. В тези минути обаче Баутиста Агут се разигра и успя да напарви рибрейк за 4:4. Джокович се изнерви и дори изкара яда си на ракетата. Носителят на 14 титли от “Големия шлем” все пак не спря да се бори и отрази сетбол в 10-ия гейм, изравнявайки за 5:5. Сърбинът заличи още 2 сетбола в 12-ия гейм и се добра до тайбрек, който бе много равностоен и вървеше точка за точка. Първият минипробив бе за Баутиста Агут, при това във възлов момент - за 6:5. Джокович веднага върна минипробива, изравнявайки за 6:6, но следващите две точки бяха спечелени от испанеца и това означаваше трети сет.В решаващата трета част Баутиста Агут проби още на старта и поведе с 2:0. Джокович така и не успя да върне пробива и трябваше да се примири с първата си загуба за 2019 година. Баутиста Агут пък се поздрави с втора победа срещу Джокович, от когото има и 7 поражения в кариерата си. Днес испанецът сложи край на серията на Джокович от 13 поредни победи в Доха.

Още по темата

0 0 0 3 5 БОЯН ЧУЛКОВ редактор - отдел "Футбол" и "Спорт" Прочетена 5481 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1