Тенис Неудържимият Иво Карлович заби 33 аса и е на финал 04 януари 2019 | 18:57 0 0 0 0 0

Fifty-six days shy of his 40th birthday, @IvoKarlovic defeats @SteveDarcishark at @MaharashtraOpen to become oldest finalist on record since 43-year-old Ken Rosewall at 1977 Hong Kong. Rosewall went on to win the title. — ATP Media Info (@ATPMediaInfo) January 4, 2019 The moment 39-year-old @ivokarlovic became the oldest @ATP_Tour finalist since Ken Roswell in 1977.

So thrilled to see the Ace King in the final! #TataOpenMaharashtra pic.twitter.com/tAiv4B1Ca0 — ZENIA D'CUNHA (@ZENIADCUNHA) January 4, 2019 Карлович стана най-възрастният финалист в турнир от ATP от 42 години. През 1977 Кен Розуел, който по това време е на 43 години, печели турнира в Хонконг. 39-годишният Иво Карлович се класира на финала на турнира в Пуна (Индия). 211-сантиметровият хърватин надви в първия полуфинал друг ветеран - белгиеца Стив Дарсис, със 7:6 (3), 4:6, 6:3. Двубоят продължи 1 час и 55 минути, а Карлович заби 33 аса и чака на финала водача в схемата Кевин Андерсън (ЮАР) или поставения под №3 французин Жил Симон.Карлович стана най-възрастният финалист в турнир от ATP от 42 години. През 1977 Кен Розуел, който по това време е на 43 години, печели турнира в Хонконг.

Още по темата

0 0 0 0 0 SPORTAL.BG Спортни новини Прочетена 499

1