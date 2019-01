Волейбол Югра ще спира Зенит в Русия 04 януари 2019 | 13:13 - Обновена 0 0 0 0 1



Възпитаниците на Рафаел Хабибулин заиграха много по-стабилно с привличането на универсалния кубинец Йордан Бесет от Нова (Новокуйбишевск).



Бившият разпределител на националния отбор Сергей Макаров даде по-голяма сигурност на нападателите на тима от Сургут, а сръбският център Петър Кръзманович е сред най-добрите на своя пост в шампионата на Русия и един от най-ефективните нападатели в Суперлигата.

Сегодня - первый матч #Вкзенитспб в 2019 году! Вспомним моменты битвы с сегодняшним соперником в году прошедшем.#ГазпромЮграЗенит #ЧемпионатРоссии



Today’s our first match in 2019! Let’s recall the moments of the battle against today’s opponent @gazprom_ugra last year. pic.twitter.com/jGxxKM3YZL — ВК "Зенит" (@vczenitspb) January 4, 2019

Домакините записаха две поредни загуби от шампионите от Зенит (Казан) с 1:3 и у дома от Кузбас (Кемерово) с 0:3, но са амбицирани да спрат победния ход на възпитаниците на Александър Климкин.

Вицешампионите пристигат в Сургут след 2 поредни победи като гости над Урал в Уфа с 3:0 и над Динамо ЛО в Санкт Петербург с 3:2.



“Питерци” отново ще разчитат на огневата мощ в атака и на сервис на Георг Грозер, който до момента е реализатор №1 в Суперлигата с 221 точки и изпълнител №1 на начален удар с 33 аса. Кубинецът с руски паспорт Ориол Камехо и словакът с руски паспорт Лукаш Дивиш ще се грижат за доброто посрещане на вицешампионите, които ще могат да разчитат и на двамата си отлични разпределители Павел Панков и Сергей Антипкин.



Успех за Газпром-Югра ще утвърди тима от Сургут в първата осмица на Суперлигата. Победа за Зенит може да изкачи вицешампионите до 4-о място във временното класиране.

Друзья! Дорогие! #Вкзенитспб от всей души поздравляет вас с Новым годом и Рождеством!Спасибо за то, что вы есть!



Полная версия/Full version: https://t.co/WnNRtrAci8



