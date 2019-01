НБА Сладкото отмъщение на ДеРоузън срещу Торонто е факт 04 януари 2019 | 09:47 - Обновена 0 0 0 0 0

Spurs fans during Danny Green's intro: DANNY! DANNY! DANNY!



Spurs fans during Kawhi Leonard's intro: booooooo



@NBAonTNT pic.twitter.com/tyg7xk6zzj — SB Nation (@SBNation) January 4, 2019

ДеРоузън, който прекара първите девет години от професионалната си кариера именно в Торонто, завърши с 21 точки, 14 борби, 11 асистенции и 2 отнети топки. Гардът вкара 7/15 в стрелбата за две точки и бе перфектен със 7/7 от наказателната лииня, като изведе “шпорите” на Грег Попович до двадесет и втора победа за сезона.

And now Kawhi Leonard has 18,581 people telling him he is a traitor... pic.twitter.com/bESXlFSn7g — Dime (@DimeUPROXX) January 4, 2019

Кауай Ленърд вкара най-много за гостите и завърши с 21 точки, а всяко негово докосване до топката бе посрещано с освирквания от феновете, които доскоро го боготворяха. Ленърд добави към статистиката си 5 асистенции и 2 отнети топки, а след края на двубоя размени прегръдки и усмивки с треньорския щаб на домакините.



ЛаМаркъс Олдридж бе най-резултатен за Спърс със своите 23 точки, Дерик Уайт вкара 19, докато Брин Форбс и Руди Гей, съответно с 20 и 13 допълниха списъка с реализиралите двуцифрен актив от стартовите пет на Сан Антонио. Пати Милс се включи с 12 точки от пейката.

FINAL SCORE THREAD



DeMar DeRozan (21 PTS, 14 REB, 11 AST) records his 1st career triple-double to lead the @spurs over Toronto at home!#GoSpursGo 125#WeTheNorth 107



Bryn Forbes: 20 PTS, 6 3PM

LaMarcus Aldridge: 23 PTS

Derrick White: 19 PTS, 4 AST pic.twitter.com/R2YIOpAabA — NBA (@NBA) January 4, 2019

Още шестима играчи на Раптърс вкараха най-малко по 10 точки, но и това не стигна на гостите, които загубиха за дванадесети път през сезона. Дани Грийн изигра един от най-слабите мачове в кариерата си точно срещу отбора, в който изгради репутацията си на отличен стрелец и защитник и завърши с 0 точки при стрелба от игра 0/7.

