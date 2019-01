НБА Хардън с наказателна акция и срещу Голдън Стейт 04 януари 2019 | 09:25 - Обновена 0 0 0 0 5



Убийствената лява ръка на №13 от “ракетите” този път стреля само 9 пъти от наказателната линия, но също така за втори мач поред Хардън завърши с “трипъл-дабъл”. 29-годишният “Най-полезен играч” на миналия сезон в НБА се оттегли с 44 точки, 15 асистенции, 10 борби, 2 отнети топки, 1 чадър и 7 грешки за 44 игрови минути. Той стреля 10/23 от тройката, 8/9 от наказателната линия и 3/9 за 2 точки.

James Harden over his last 12 games:



40.1 points

9.0 assists

6.6 rebounds

64.0 true shooting percentage

Rockets are 11-1, went from the 14-seed to the 4-seed



Legendary run by Harden. Saved Houston's season and making a run at a second MVP. Unbelievable. pic.twitter.com/PqB5MzCMck — Kevin O'Connor (@KevinOConnorNBA) January 4, 2019

Гостите от Тексас се поздравиха със знаменит обрат, след като на почивката имаха изоставане от 17 точки - 53:70, но съумяха да пратят мача в продължение, ограничавайки Стеф Къри и останалите играчи на домакините до само 49 точки във вторите 24 минути, а в допълнителния период вкараха 16 срещу 15 за Голдън Стейт и така стигнаха до победа №22 през сезона.

.@HoustonRockets James Harden (13) shoots the game winning three-point basket past @warriors Draymond Green and Klay Thompson during OT of their @NBA game at Oracle Arena in Oakland, Calif. on Jan. 3, 2019. The Rockets defeated the Warriors in overtime 135-134. @MarkG_Medina pic.twitter.com/zkAfIqFl7C — Jose Carlos Fajardo (@jcfphotog) January 4, 2019

Стеф Къри (35), Кевин Дюрант (26) и Клей Томпсън (26) вкараха общо 87 от 134 точки за Уориърс. Кевон Лууни бе единственият друг играч на Стив Кър, преминал бариерата от 10 точки, реализирайки 12 за само 22 минути на паркета. За Дюрант това бе дванадесети пореден мач с поне 20 точки, а освен това той достигна до 22 000 точки в професионалната си кариера.

@JHarden13 (44p/15a/10r) walks off with 135-134 @HoustonRockets OT W!#NBAPostgame #Rockets pic.twitter.com/P2cfxI1GdF — NBA (@NBA) January 4, 2019

