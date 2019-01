Леганес се подсили с датски национал

Крилото на Мидълзбро Мартин Брайтвайт премина под наем до края на сезона в Леганес. В началото на седмицата двете страни уточниха личните условия в договора на нападателя, а вчера той подписа с клуба от Примера дивисион. От Боро са отказали в котракта да бъде включена клауза за закупуването на датския национал, което показва, че искат да си го върнат през лятото.

Брайтвайт е бивш футболист на Тулуза, а през 2017 година отиде в Мидълзбро. 4 месеца по-късно той беше преотстъпен на Бордо, а през настоящия сезон има 19 мача и 3 гола за Боро в Чемпиъншип.

I’m excited to be continuing my football journey with @cdleganes and look forward to working hard to help the team achieve its goals.. Vamos @cdleganes! pic.twitter.com/s63pHrvlgC