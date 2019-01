Волфсбург се раздели с Блашчиковски

Ветеранът Якуб Блашчиковски вече не е футболист на Волфсбург. Той разтрогна договора си с “вълците” по взаимно съгласие, а от германския клуб разкриха, че халфът ще се завърне в Полша и ще подпише с местен тим.

Jakub #Blaszczykowski and VfL have mutually agreed to terminate the player's contract, with immediate effect. The Poland international is presently in his homeland ahead of a potential transfer to a club there.



All the best, Kuba! #VfLWolfsburg pic.twitter.com/TCUZsjk7CV