Всичко е готово за големия мач - ето ги съставите на Ман Сити и Ливърпул!

Дали Ливърпул ще направи огромна крачка към жадуваната вече 29 години титла, или пък Манчестър Сити ще покаже защо е актуалният шампион на Англия? Това е големият въпрос, който си задават футболните фенове по целия свят, а отговора ще научим тази вечер. Чаканият с огромен интерес сблъсък между двата най-силни отбора във Висшата лига започва в 22:00 часа, а Джосеп Гуардиола и Юрген Клоп вече са готови с избора на титулярните си състави.



Серхио Агуеро води атаката на домакините. Льорой Сане и бившият футболист на Ливърпул Рахийм Стърлинг ще нападат по фланговете, а триото в средата на терена оформят Давид Силва, Фернандиньо и Бернардо Силва.

От титулярите на "Сейнт Мери" ги няма Олександър Зинченко и Риад Марез, а вместо тях от първата минута започват Сане и Джон Стоунс.

City XI | Ederson, Danilo, Stones, Kompany (C), Laporte, Fernandinho, Silva, Sane, Bernardo, Sterling, Aguero



Subs | Muric, Walker, Gündogan, De Bruyne, Mahrez, Otamendi, Jesus



