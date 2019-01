Тенис Джокович отново загуби сет, но показа характер (видео) 03 януари 2019 | 18:52 - Обновена 0 0 0 0 1



В първия сет Басилашвили изненадващо поведе първо с 3:0, а след това с 4:1 и два пробива. Джокович веднага върна единия пробив и съкрати изоставането си в резултата на 3:4, а в осмия гейм имаше брейкпойнт, но Басилашвили все пак удържа подаването си и поведе с 5:3. След това двамата тенисисти си размениха по още един гейм и грузинецът затоври сета с 6:4.



Във втората част Джокович с 3:0 и това се оказа решаващо. Басилашвили можеше да направи рибрейк в третия гейм, но пропусна точка за пробив, а при 5:3 сърбинът отново отрази брейкпойнт и се пребори за 6:3.

"Novak Djokovic at his very best!" @DjokerNole always has an answer... #QatarTennis pic.twitter.com/iZX2AFiYxU — Tennis TV (@TennisTV) January 3, 2019 Третата част започна отлично за Джокович, който проби още в първия гейм. Това обаче изобщо не притесни грузинеца, който напарви рибрейк, при това на нула. С гейм на 15 след това Басилашвили поведе в резултата с 2:1. Последва нов обрат и Джокович излезе напред при 4:2. Басилашвили спечели следващите си две подавания, но и сърбинът бе безгрешен на свой сервис до края на двубоя и прекърши противника си след почти 2 часа игра.

"Novak Djokovic at his very best!" @DjokerNole always has an answer... #QatarTennis pic.twitter.com/iZX2AFiYxU — Tennis TV (@TennisTV) January 3, 2019

Another day, another comeback @DjokerNole recovers from a set down for a second straight day, defeating Basilashvili 4-6 6-3 6-4.#QatarTennis pic.twitter.com/sxsLxGM2YE — Tennis TV (@TennisTV) January 3, 2019

Във втори пореден мач лидерът в световната ранглиста Новак Джокович загуби първия сет, но след това направи обрат. В мач от четвъртфиналите на турнира в Доха двукратният шампион (2016, 2017) Джокович надделя над поставения под №5 грузинец Николоз Басилашвили с 4:6, 6:3, 6:4.

