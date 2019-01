Световен футбол Забраниха на Роналдиньо да напуска Бразилия, имал само 6 евро 03 януари 2019 | 16:43 - Обновена 0 0 0 1 3



Така участниците и посетителите на въпросното събитие бяха лишени от възможността да видят две от емблематичните фигури от модерната история на бразилския футбол рамо до рамо - в ОАЕ участието си бе заявил и Роналдо.

Fan footage of Ronaldinho during his @FCBarcelona days pic.twitter.com/OfgayZ5X7y — Dugout Asia (@DugoutAsia) December 31, 2018

Властите в страната на кафето са конфискували паспортите на Роналдиньо и на брат му



В опит да се домогнат до сумата, която трябва да бъде платена от наказаните, компетентните органи са стигнали до банковите сметки на носителя на “Златната топка” за 2005 година, но са останали неприятно изненадани, защото там е имало… около 6 евро! Разбира се в случая вероятно става дума за бързи действия от страна на Рони и брат му, като вероятно те са опразнили въпросните сметки преди преследвачите да се домогнат до тях.

That's so dirty..... Ronaldinho pic.twitter.com/PaWfFxu6Z9 — Football Forum (@FootbaIlForum) January 1, 2019

Световният шампион с Бразилия от 2002 година никога не се е славел като изявен режимлия, а освен това неведнъж е демонстрирал, че не обича да пести. 38-годишният бразилски маестро изигра последния си мач като професионален футболист през 2015 година, когато бе част от Роналдиньо зарязяваше всички с усмивката и детския ентусиазъм, докато твореше с топка в крака, осигурявайки си място в историята като един от най-харизматичните футболисти, стъпвали някога на терена. По-малко от година след като официално сложи край на кариерата си, R10 няма поводи за радост, а дори напротив - поредната порция проблеми с властите в родната му Бразилия осуети планирано отдавна негово участие на международна спортна конференция в Дубай.Така участниците и посетителите на въпросното събитие бяха лишени от възможността да видят две от емблематичните фигури от модерната история на бразилския футбол рамо до рамо - в ОАЕ участието си бе заявил и Роналдо.Властите в страната на кафето са конфискували паспортите на Роналдиньо и на брат му Роберто Асис, който години наред бе негов агент. До този ход се е стигнало след като двамата братя така и не са платили глоба от 2 милиона евро, която им е била наложена още през 2015 година.В опит да се домогнат до сумата, която трябва да бъде платена от наказаните, компетентните органи са стигнали до банковите сметки на носителя на “Златната топка” за 2005 година, но са останали неприятно изненадани, защото там е имало… около 6 евро! Разбира се в случая вероятно става дума за бързи действия от страна на Рони и брат му, като вероятно те са опразнили въпросните сметки преди преследвачите да се домогнат до тях.Световният шампион с Бразилия от 2002 година никога не се е славел като изявен режимлия, а освен това неведнъж е демонстрирал, че не обича да пести. 38-годишният бразилски маестро изигра последния си мач като професионален футболист през 2015 година, когато бе част от Флуминензе , но оповести финалното си решение да спре с играта чак през януари миналата година.

Още по темата

0 0 0 1 3 АЛЕКСАНДЪР СОТИРОВ редактор - отдел "Спорт" Прочетена 5996 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1