Доста по-труден мач, но Федерер отново не загуби сет (видео)

Носителят на рекордните 20 титли от “Големия шлем” Роджър Федерер не загуби сет и в третия си мач от тазгодишното издание на турнира за смесени двойки “Хопман Къп” в Пърт (Австралия). За разлика от предишните си два мача, днес обаче 37-годишният швейцарец трябваше да се потруди доста повече за победата.

Федерер надви след два тайбрека 20-годишния гръцки талант Стефанос Циципас, който е сред участниците на “София Оупън” през февруари. Федерер спечели със 7:6 (5), 7:6 (4) и така даде аванс от 1-0 победи на Швейцария в мача с Гърция. Южните ни съседи се нуждаеха от успех с 3-0 победи, за да се класират на финала, но Федерер не позволи това да се случи и Швейцария ще защитава миналогодишната си титла.

Swiss precision from Roger Federer in his win over Stefanos Tsitsipas. #HopmanCup pic.twitter.com/cpzTEqH7jU