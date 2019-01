Хъл поиска 20 млн. паунда от Тотнъм за голмайстора си

Тотнъм не привлече нито един футболист през лятото, но през зимния трансферен прозорец може да се подсили с един от най-обещаващите млади нападатели в Англия. "Шпорите" са по петите на крилото на Хъл Сити Джаръд Боуен, който играе много силно за "тигрите" и вече има 11 гола от началото на кампанията в Чемпиъншип. 22-годишният футболист е бил набюдаван в няколко мача от скаути на Тотнъм и отзивите за представянето му са отлични.

Според "Sky Sports" другият кандидат за подписа на Боуен от Висшата лига е Бърнли. Проблем за осъществяването на сделката може да се окаже високата цена на фланговия нападател - 20 млн. паунда. От Хъл не са склонни да правят отстъпки, а Маурисио Почетино не е напълно убеден, че Боуен бързо ще се адаптира към футбола на най-високо ниво.

