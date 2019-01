Арнаутович измъкна "чуковете" в мач с 4 гола за 12 минути (видео)

Два гола на Марко Арнаутович донесоха на Уест Хам точка в домакинството на Брайтън от 21-ия кръг на Премиър лийг. Звездата на "чуковете" се развихри в средата на второто полувреме, когато отборът му губеше с 0:2. Точни за гостите бяха Дейл Стивънс и Шейн Дъфи, а всички попадения паднаха в рамките на 12 минути.

Мениджърът на домакините Мануел Пелегрини направи три промени в състава си в сравнение със загубата при визитата на Бърнли. Андрю Каръл за пръв път през сезона стартира като титуляр, а от първата минута започнаха още Пабло Сабалета и Педро Обианг. Новото попълнение Самир Насри беше на пейката. Наставникът на Брайтън Крис Хютън пусна на върха на атаката Глен Мъри вместо румънеца Флорин Андоне. Феновете на "чайките" не можеха да не са доволни от този ход, особено на фона на статистиката, защото Мъри се беше разписал във всеки от петте си мача като титуляр срещу "чуковете".

Началото бе по-добро за гостите, но защитник на Уест Хам изби опасен удар на Юрген Локадия. Лондончани отвърнаха с изстрел с глава на Анджело Огбона след центриране от корнер на Робърт Снодграс. В тази ситуация Каръл получи удар в лицето от противников футболист, но след оказаната му медицинска помощ се завърна в игра. Малко по-късно Фелипе Андерсон направи невероятен пропуск. От абсолютно чиста позиция, отново след подаване на Снодграс, бразилецът шутира право в ръцете на Дейвид Бътън. В края на полувремето Марко Арнаутович имаше претенции за дузпа след единоборство с Люис Дънк, а Глен Мъри не успя да затрудни Лукаш Фабиански при една от малкото опасни атаки на Брайтън.

На почивката Каръл отстъпи мястото си на Лукас Перес, а мачът стана много по-открит и двата отбора си вкараха 4 гола за 10 минути. В 56-ата Фабиански не се намеси след едно центриране от корнер и само прати топката на крака на Дейл Стивънс, който овладя и с прецизен удар смълча "Лондон Стейдиъм". Само две минути по-късно, пак след корнер, топката някак стигна на далечната греда до Шейн Дъфи и централният защитник от малък ъгъл вкара за 0:2.

