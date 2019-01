Испания Атлетико рискува да изпусне капитана си за без пари през лятото 02 януари 2019 | 21:48 - Обновена 0 0 0 0 0



Двете страни имат още шест месеца, за да постигнат съгласие, но ситуацията се е усложнила от лятото насам. Всичко започнало в края на миналия трансферен прозорец, когато Годин получил тригодишно предложение от MARCA:



The legend of Diego Godín at Atlético Madrid may be living its last chapters.



After promises made to Godín in the wage department have not been kept, the Atlético captain, at 32, chasing his last big contract, is set to leave Atléti when his contract expires next June. pic.twitter.com/3kz2CTTgzj — Warriors of Uruguay (@UruguayanHeroes) January 2, 2019 Нито футболистът, нито сестра му и негов агент Лусия знаят за някакви конкретни планове за удължване на настоящото споразумение. Оправданието на ръководството е, че клубът е достигнал наложения лимит на заплати. По този начин мадридчани не могат да му предложат увеличение на възнаграждението през този сезон, като трябва да чакат за това до следващия. 32-годишният защитник иска да подпише последния си голям договор и въпреки че обича Атлетико, няма да остане в тима освен ако оттам не му бъде предложена по-добра реална оферта от сегашната.



Съотборниците му Капитанът на Атлетико Мадрид Диего Годин все още не е подновил договора си с клуба, който изтича след края на този сезон, алармира “Марка”. По този начин играчът вече може да преговаря с друг отбор за контракт от лятото.Двете страни имат още шест месеца, за да постигнат съгласие, но ситуацията се е усложнила от лятото насам. Всичко започнало в края на миналия трансферен прозорец, когато Годин получил тригодишно предложение от Манчестър Юнайтед . Изпълнителният директор Мигел Анхел Хил Марин побързал да обещае на уругваеца нов договор със значително увеличение в заплатата и така да изравни офертата от английския клуб. Този контракт обаче все още не се е превърнал в реалност и точно това е причината за разминаването.Нито футболистът, нито сестра му и негов агент Лусия знаят за някакви конкретни планове за удължване на настоящото споразумение. Оправданието на ръководството е, че клубът е достигнал наложения лимит на заплати. По този начин мадридчани не могат да му предложат увеличение на възнаграждението през този сезон, като трябва да чакат за това до следващия. 32-годишният защитник иска да подпише последния си голям договор и въпреки че обича Атлетико, няма да остане в тима освен ако оттам не му бъде предложена по-добра реална оферта от сегашната.Съотборниците му Филипе Луиш Хуанфран също са с изтичащи контракти.

Още по темата

0 0 0 0 0 Калоян Антонов Репортер отдел "Футбол" Прочетена 1816 Най-нови Най-стари Най-харесвани Най-нехаресвани

1