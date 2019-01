Тенис Трудно начало, но Джокович продължава напред в Доха 02 януари 2019 | 18:54 0 0 0 0 1



В първия сет играта вървеше гейм за гейм до 4:4, когато унгарецът проби подаването на сърбина, след което взе сервиса си, за да спечели частта. Във втората двамата тенисисти взимаха сервис геймовете си до 5:4, когато Джокович успя да пробие противника си, което му осигури изравняване на резултата. В третия сет обаче имаше повече пробиви. Водачът в схемата поведе с 4:0, като Фучович върна един от пробивите за 4:1. Ноле обаче за трети път в сета взе подаването му, след което сервира за мача и го затвори с гейм на нула. Novak #Djokovic recovers a set down to defeat Marton Fucsovics 4-6 6-4 6-1 and advance into Doha QF pic.twitter.com/yUGLFz7ELk — We Are Tennis (@WeAreTennis) January 2, 2019 Така Джокович продължава да преследва своята трета титла в столицата на Катар след тези през 2016 и 2017 г. Следващият му съперник ще се определи от двубоя между петия поставен Николоз Басилашвили и миналогодишния финалист Андрей Рубльов. Световният номер 1 Новак Джокович се класира за 1/4-финалите на турнира в Доха, след като победи с 4:6, 6:4, 6:1 Мартон Фучович, като двубоят продължи точно два часа.В първия сет играта вървеше гейм за гейм до 4:4, когато унгарецът проби подаването на сърбина, след което взе сервиса си, за да спечели частта. Във втората двамата тенисисти взимаха сервис геймовете си до 5:4, когато Джокович успя да пробие противника си, което му осигури изравняване на резултата. В третия сет обаче имаше повече пробиви. Водачът в схемата поведе с 4:0, като Фучович върна един от пробивите за 4:1. Ноле обаче за трети път в сета взе подаването му, след което сервира за мача и го затвори с гейм на нула.Така Джокович продължава да преследва своята трета титла в столицата на Катар след тези през 2016 и 2017 г. Следващият му съперник ще се определи от двубоя между петия поставен Николоз Басилашвили и миналогодишния финалист Андрей Рубльов.

