Стив Брус поема Шефийлд Уензди от февруари

Стив Брус ще заеме мениджърския пост в Шефийлд Уензди от февруари, потвърдиха от втородивизионния английски клуб. Бившият футболист на Манчестър Юнайтед и Бирмингам ще работи заедно с помощник-треньорите Стив Агню и Стивън Клемънс на стадион "Хилзбъро".

BREAKING: Sheffield Wednesday are delighted to confirm the appointment of Steve Bruce as our new manager



https://t.co/z1WSmncjjZ #swfc pic.twitter.com/UcaR7BgNTi