Целта пред Диего Коща е да е готов за Ювентус

Диего Коща работи с треньорите по физическа подготовка в Атлетико Мадрид, съобщават испанските медии. Нападателят на "червено-белите" се възстановява след успешната операция на крака, претърпяна в Бразилия през декември. Целта пред опитния голмайстор е да се завърне на терена за мачовете от осминафиналите в Шампионската лига срещу италианския Ювентус през февруари.

Diego Costa gets back to work in Madrid https://t.co/GUCIdgVV3Y pic.twitter.com/a4KSiShjFG