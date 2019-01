Испания Иниеста: Този състав на Барселона заслужава повече Шампионски лиги 02 януари 2019 | 17:29 - Обновена 0 0 0 0 2



За Карлес Аленя и Рики Пуиг



Страхотно е, че играчи от школата могат да получат шансове и изява. Идентифицираме се с хората, които прекарват много време в школата, тези от нас, които са оттук. Достигането до първия състав е като мечта. Ако успеят, важното е да знаят как да извлекат полза от всяка възможност, да тренират добре и да се учат от най-добрите.



За състава на Гуардиола като бъдещи шефове на Барса



Идеята е добра. Бъдещето ще разкрие къде трябва да бъдем всички ние. Имаме любовта на феновете, защото прекарахме много време тук. В моя случай искам да добавя това, което съм научил и което ми е било показано. Не знам в какво отношение, дали ще съм подготвен, кой ще е в клуба… Всичко е хипотези. Ще видим. People talk about the Pep Team managing the club and being presidents... Can you see it?



Iniesta: “It’s a nice idea. The future will reveal where we all have to be... We have the affection of the fans because we spent a lot of time here. We will see in the future...” — BarçaTimes (@BarcaTimes) January 2, 2019 За това дали вижда себе си като новия Джосеп Гуардиола в бъдеще



Не е въпросът дали го виждам или не. Истината е, че не съм мислил върху това. Не знам какво ще се случи в следващите няколко години. За момента съм фокусиран върху това да съм футболист в друга държава и да играя в друго първенство. Когато това вече не е така, мислиш си за други неща.



За това дали сегашната Барса може да спечели Шампионската лига



Виждам я такава, каквато е била винаги. Амбициозна и с желание да спечели всичко. Има моменти, когато се оказва по-добра или по-лоша. По отношение на състава, заслужава повече Шампионски лиги, отколкото е спечелил. По отношение на заслуги, вярно е, че сме малко далече. Дано този сезон да направи стъпката напред, която липсва през последните години. Talking about the current Barça, can they win the Champions League?



Iniesta: “I always think they can. They’re ambitious and with aspirations to win everything. This team deserves more UCL’s than they have won. I hope this season they take the step forward.” — BarçaTimes (@BarcaTimes) January 2, 2019 За това дали Реал Мадрид заслужава последните си Шампионски лиги



Винаги съм смятал, че шампионите са заслужилите победители. Може да ни харесва или не начина, по който правят нещата, но е трудно да се каже, че даден отбор не заслужава да спечели толкова важен турнир. Малко не ни достигна през миналите сезони и съм уверен, че този път ще е различно.



За това дали Манчестър Сити и Пари Сен Жермен могат да триумфират в ШЛ



Трудно е да не си помислиш, че някой ден ще са близо до това. Отборите, които имат, съставите им, инвестициите им, треньорите им… те трябва да се борят за трофея. Искам да добавя и



За Лионел Меси като негов наследник на капитанската лента



Не мисля, че това е нещо ново за него. Той е тук от дълго време. Лентата просто трябва да бъде допълнителна мотивация. How do you assess Lionel Messi as you replacement as captain?



Iniesta: “I don’t think it’s anything new for him. He’s been here a long time.... The armband is just an added motivation.” — BarçaTimes (@BarcaTimes) January 2, 2019 За ситуацията с Усман Дембеле



