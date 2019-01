Милан се насочва към бивш футболист на Атлетико

Нападателят на Далиан Ифанг Яник Ферейра-Караско може да премине в Милан през зимата, съобщава "Football Italia". 25-годишният белгийски национал не се чувства щастлив в Китай и има положително отношение към трансфер в европейския клуб.

