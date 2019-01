Дейна Уайт: Реваншът Хабиб - Конър може да се проведе през 2019 година

Президентът на UFC Дейна Уайт счита, че реванш между шампиона в лека категория Хабиб Нурмагомедов и Конър Макгрегър може да се състои още през 2019 година.

@@@

“Ако всичко върви по план, този двубой трябва да се състои”, заяви Дейна Уайт пред TMZ.

Така също президентът на UFC отбеляза, че провеждането на този мач зависи от резултатите при разглеждането на Атлетическата комисия на щата Невада по делото с мелето след турнира UFC 229.

@@@

Dana White Says Conor McGregor & Khabib Rematch Should Happen In 2019 https://t.co/Bh4k4qyDja