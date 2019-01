Моторни спортове Лоренсо се чувства по-сигурен с Honda 02 януари 2019 | 16:04 - Обновена 0 0 0 0 0



"Миналия сезон карах напълно различна машина, която бе много голяма. Може би твърде голяма за мен. Параметрите на новата Honda ми пасват отлично. Моторът е по-малък, компактен. Чувствам се сигурен в завоите, защото колкото по-близо си до земята, толкова повече увереност имаш. Първото ми впечатление бе позитивно и аз видях голям потенциал", коментира Лоренсо. This will take some getting used to...



"Едно от нещата, които много ме впечатлиха, бе способността на отбора да реагира веднага на това, което искаш, търсиш", допълни испанецът. През 2019-а той ще се опита да победи съотборника си - седемкратния шампион във всички класове Марк Маркес. "Всички състезатели имат своите силни и слаби страни. Марк също. Ще се опитам да се поуча от силните му точки и предполагам, че той ще се опита да учи от моите. Аз ще искам да го победя, той мен – също и така отборът ще върви нагоре".

