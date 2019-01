Ингвилд Флугстад Йостберг спечели масовия старт в Оберстдорф

Норвежката Ингвилд Флугстад Йостберг спечели масовия старт на 10 километра класически стил в Оберстдорф (Германия), четвърти кръг от веригата по ски-бягане "Тур дьо Ски", валидна за Световната купа. Йостберг финишира за 32:08.9 минути и записа 12-а победа в кариерата си за Световната купа. Тя спечели масовия старт от "Тур дьо Ски" в Оберстдорф и през миналата година. Норвежката победи драматично на финала с 0.1 секунда рускинята Наталия Непряева. Трета на 5.3 секунди се нареди друга рускиня - Анастасия Седова.

Ingvild Flugstad Østberg wins the mass start in Oberstdorf where Norway, Russia and Finland had very good skis, while USA and Sweden had big problems https://t.co/nxEGu4Zwdm pic.twitter.com/njFqrnHlN7